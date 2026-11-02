Эксперты назвали применение гипсовой штукатурки в зоне душа одной из главных ошибок при ремонте ванной комнаты

Неправильный выбор смеси и отказ от гидроизоляции в ванной комнате приводят к сырости, плесени и отслоению отделки. О распространенных ошибках при ремонте сообщил сайт URA.RU .

Главной ошибкой эксперты назвали применение обычной гипсовой штукатурки возле ванны, раковины и душа. Гипс активно впитывает влагу и теряет прочность, поэтому для мокрых зон подходят цементные смеси. Гипсовые составы допустимы лишь на потолке и в сухой части помещения.

Кроме того, даже влагостойкая штукатурка не заменяет гидроизоляцию. Защитный слой должен быть непрерывным и подниматься на стены не менее чем на 200 миллиметров.

Перед нанесением раствора поверхность необходимо очистить от старой краски, побелки и пыли, а затем загрунтовать. В зоне душа готовое покрытие обязательно должно иметь влагостойкий финишный слой.