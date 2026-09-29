Эксперты назвали преждевременную обрезку и избыточное укрытие главными ошибками в уходе за пионами

Грамотная подготовка пионов к зиме требует минимального вмешательства, а главные ошибки дачников связаны с преждевременной обрезкой и избыточным укрытием. Об этом сообщил URA.RU .

Срезать надземную часть растений рекомендуют только после естественного отмирания листвы почти у самой земли, чтобы не повредить спящие почки. Взрослые кусты в средней полосе не нуждаются в плотном укрытии и глубоком рыхлении, так как это травмирует поверхностную корневую систему и провоцирует развитие гнили во время оттепелей.

Осенняя подкормка нужна только истощенным растениям на бедной почве, при этом допустимо вносить исключительно фосфорно-калийные составы без азота. Пересаживать и делить кусты специалисты советуют в сентябре, заглубляя почки возобновления строго на три–пять сантиметров от поверхности почвы.