Эксперты назвали лучших работодателей среди крупнейших компаний

Компания HeadHunter провела ежегодное исследование и составила рейтинг лучших работодателей среди крупнейших компаний. Первые места заняли «Газпром нефть», «МегаФон», «Т-банк» и «Яндекс».

Эксперты изучают степень заботы работодателей о работниках, а особенно — проекты по созданию комфортных условий труда. Современные предприятия требуют развитой инфраструктуры для сотрудников — необходимы и собственный медицинский центр, и спорткомплекс с тренажерным залом и занятиями по разным видам спорта, и кафе со столовыми.

«Наше производство доказывает, что работать в современной столичной промышленности престижно и комфортно», — подчеркнул пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Он отметил, что уровень условий труда на современном предприятии меняет устаревшие стереотипы о заводах.