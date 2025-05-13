Эксперты назвали лучших игроков автоиндустрии
Лауреаты MIMS Automobility Moscow 2025 получили награды в рамках международной выставки в Экспоцентре. Лучшей онлайн-площадкой для продажи автомобильных товаров назвали «Авито».
Жюри премии оценивало конкурсантов по четырем основным критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов, покрытие парка. Сначала голосованием определили троих финалистов, а уже потом из них жюри выбрали одного победителя.
Лидером в номинации «eCommerce и маркетплейсы 2025» стал классифайд Авито. Руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в Авито Алексей Головин поделился, что сегодня онлайн-платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты.
«В прошлом году мы запустили „Гараж“ с умным подборщиком запчастей для конкретного автомобиля: сервис автоматически показывает только подходящие определенной марке, модели и поколению авто варианты. Авито Доставка позволяет безопасно получить и отправить заказ по всей России. Кроме того, мы продолжаем увеличивать ассортимент с официальной гарантией от производителей — сейчас их более 4 миллионов», — рассказал он на церемонии награждения.
В прошлом году на выставке «MIMS Automobility Moscow 2024» состоялось официальное подписание соглашения о намерениях сотрудничества компаний и Авито. Первыми партнерами Авито стали дочерняя компания группы «АвтоВАЗ» LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. В рамках совместной работы компании договорились предоставлять классифайду информацию об официальных представителях на платформе и подтвердят наличие у них гарантии на автокомпоненты. В настоящий момент официальную гарантию на запчасти на Авито уже имеют более 4,3 млн товаров для легковых авто, а партнерами стало более ста компаний. Планируется, что к концу года количество айтемов с гарантией увеличится в 3 раза.