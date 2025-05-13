Эксперты назвали лучших игроков автоиндустрии

Жюри премии оценивало конкурсантов по четырем основным критериям: качественный подбор запчастей, категоризация, количество представленных брендов, покрытие парка. Сначала голосованием определили троих финалистов, а уже потом из них жюри выбрали одного победителя.

Лидером в номинации «eCommerce и маркетплейсы 2025» стал классифайд Авито. Руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в Авито Алексей Головин поделился, что сегодня онлайн-платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты.