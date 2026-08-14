Эксперты назвали липу, осину и кедр самыми безопасными деревьями для отделки парной

Для отделки парной идеально подходят липа, осина и кедр. Липа ценится за низкую теплопроводность и приятный медовый аромат при нагреве. Осина также обладает низкой теплопроводностью и устойчивостью к перепадам влажности, но может потемнеть со временем и требует регулярной обработки антисептиком. Кедр не выделяет смолу при нагреве до 70–80 градусов и обладает антибактериальными свойствами, однако может вызывать аллергию у некоторых людей.

В моечной и предбаннике можно использовать более влагостойкие породы, такие как лиственница и сосна. Лиственница не гниет даже при постоянном контакте с водой и становится только тверже со временем, но может сильно нагреваться и выделять смолу. Сосна — более бюджетный вариант для предбанника или комнаты отдыха, но в парной ее использовать не стоит из-за активного выделения смолы при нагреве.

Помимо выбора породы, важно правильно смонтировать отделку. Перед монтажом материал нужно выдержать в помещении бани для стабилизации влажности, обеспечить вентиляционный зазор и использовать специальные крепежи и покрытия, подходящие для бань и саун.