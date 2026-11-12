Эксперты напомнили, что установку терморегуляторов на батареи нужно согласовать с УК

Самовольная установка терморегулятора на батарею в квартире запрещена, поскольку может привести к протечкам и нарушить отопление у соседей. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Перед монтажом устройства жильцам необходимо запросить в управляющей компании технические условия. Специалисты определят, допускает ли отопительная система такие работы. Для подключения прибора потребуется слить воду из стояка — эту процедуру проводит сантехник УК. В однотрубных системах перед регулятором обязательно ставят байпас, чтобы теплоноситель продолжал поступать в другие квартиры.

После завершения работ инженер УК должен проверить герметичность соединений и составить акт. Если же планируется перенести радиатор или изменить его габариты, потребуется заказать проектную документацию и согласовать ее с управляющей и теплоснабжающей компаниями.