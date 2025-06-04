Эксперты «ЛизаАлерт» посоветовали при потере ребенка сразу же обращаться в полицию

В России ежедневно пропадают сотни детей. В 2024 году в Тульской области добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» зарегистрировал 60 обращений о пропаже несовершеннолетних. Благодаря оперативным действиям все дети были найдены живыми. В этом году в организацию поступило уже 11 подобных заявок, а сезон каникул и самостоятельных прогулок только начался, рассказали волонтеры сайту «ТСН 24» .

Эксперты «ЛизаАлерт» подчеркнули, что при потере ребенка главное — не паниковать и действовать по четкому плану. Первым делом необходимо обратиться в полицию и оставаться на месте, пока не прибудут сотрудники правоохранительных органов. Также важно сразу оповестить близких и друзей, чтобы они могли помочь в поисках.

Если ребенок не найден в течение короткого времени, следует подать заявление в полицию или позвонить по номеру 112. Кроме того, можно обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8-800-700-54-52. Заявление о пропаже принимается в любом отделении полиции, и сделать это может любой человек, не обязательно родственник. Важно помнить, что в таких ситуациях время играет против нас, поэтому действовать нужно быстро и решительно.

Профилактика — лучшее средство от подобных ситуаций. Родителям рекомендуется заранее обсудить с детьми правила безопасности, научить их не разговаривать с незнакомцами и всегда оставаться на виду у взрослых. Также полезно установить на телефон ребенка программу отслеживания местоположения и одеть его в яркую одежду, чтобы он был заметен в толпе.