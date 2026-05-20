Эксперты из Петербурга рассказали, как действовать при укусе гадюки или ужа в лесу

В мае в Петербурге и Ленинградской области змеи выходят из спячки и вступают в брачный сезон. Среди обитающих здесь видов — ядовитая гадюка и безобидный уж, оба занесены в Красную книгу города. Чтобы узнать, где искать змей и как избежать укусов, журналисты Piter.TV пообщались с биологом Павлом Глазковым и заведующим отделением токсикологической реанимации института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Олегом Кузнецовым.

Змеи обычно прячутся в местах вырубки леса или на краю болот с высоким песчаным берегом. В мае гадюки и ужи собираются в клубки для размножения. По словам биолога Павла Глазкова, они не агрессивны, но активны в поисках пары.

Хотя гадюка может быть опасна для людей с аллергией, ее укус не смертельно опасен. Летальные исходы редки — один случай на 10 тысяч. Кузнецов отмечает, что симптомы обычно проявляются быстро и локализовано.

При укусе змеи важно не паниковать. В первые 40 секунд нужно высосать яд, особенно если пострадал ребенок до пяти лет. Затем следует принять антигистаминное средство, пить много воды и срочно обратиться к врачу. Ранку нужно обработать антисептиком, если он есть под рукой. Жгут накладывать нельзя, так как это может привести к быстрому нарастанию отека.

Биолог Глазков рекомендует надевать высокие сапоги и брать с собой палку или трость, чтобы проверять территорию при сборе грибов и ягод. Громко потопав или попрыгав перед прогулкой, можно предупредить змей о своем присутствии, и они уползут.