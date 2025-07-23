Эксперты «Агроэкспорт» заявили, что в 2025 году экспорт российского вина увеличился на 19%

Согласно сообщению центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, за первое полугодие 2025 года экспорт вина из России увеличился на 19% в стоимостном выражении и достиг 2,6 миллиона долларов. Об этом сообщило ИА НСН .

Эксперты центра подсчитали, что за этот период российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн. Для сравнения, в первой половине 2024 года объем поставок составил более 1,5 тысячи тонн на сумму около 2,2 миллиона долларов.

«В сравнении с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и 19% — в стоимостном», — подчеркнули в центре.

Основными импортерами российского вина стали Китай, Казахстан и Турция.