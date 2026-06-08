Эксперты ADAC развенчали мифы о спасении из тонущего автомобиля

Экстремальные погодные явления и аварии на дорогах в России становятся все более частыми, а значит, риск оказаться в машине, которая внезапно уходит под воду, возрастает. Что делать в такой ситуации? Специалисты ADAC провели серию тестов, чтобы выяснить, какие действия действительно спасают жизнь, а какие только создают иллюзию безопасности. Об этом написал сайт 110km.ru .

В ходе экспериментов специалисты проверили четыре сценария: попытку выбраться через окно с помощью электростеклоподъемника, открытие двери после заполнения салона водой, разбивание бокового стекла и эвакуацию ребенка. Результаты показали, что многие привычные советы не работают, а некоторые даже опасны.

Например, в первом тесте электромобиль Citroën с активной батареей погрузили в воду. Стеклоподъемники работали даже на глубине, и водитель смог покинуть салон через окно за 57 секунд. Однако уже через две минуты вода начала быстро заполнять салон, а спустя еще полминуты машина полностью ушла под воду.

Второй сценарий — попытка открыть дверь в старом Seat с ДВС. Окна не открывались, и водитель ждал, пока давление воды внутри и снаружи сравняется. На практике дверь удалось распахнуть только через 4 минуты 36 секунд, когда водитель уже более полутора минут находился с головой под водой. Такой способ выхода крайне рискован и требует значительных физических усилий.

Третий тест показал, что разбить боковое стекло без специального инструмента практически невозможно, особенно если оно двойное. Только с помощью мощного пружинного стеклобоя удалось пробить заднее стекло, которое обычно одинарное. Но даже в этом случае путь наружу оказался сложным и требовал немалых усилий.

Четвертый эксперимент — эвакуация ребенка из автокресла. Водителю пришлось быстро пролезть на заднее сиденье, освободить манекен, разбить стекло и выбраться с ним наружу. Испытание удалось только благодаря отличной физической подготовке и опыту спасателя. Для большинства людей такой сценарий может оказаться непосильным.