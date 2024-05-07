Экспертов рынка ретейла Карпов: запрет на экспорт сахара предотвратит рост цен внутри страны | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:28 Экспертов рынка ретейла Карпов: запрет на экспорт сахара предотвратит рост цен внутри страны

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Кабмин РФ ввел запрет на экспорт российского сахара. Такая мера предотвратит дальнейшие проблемы с ценами на некоторые товары внутри страны, сообщил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сахар пользуется большим спросом во всем мире. Часто продукт продается за границу гораздо дешевле. Зарубежным странам получается намного выгоднее вывозить его с территории России, подчеркнул Карпов.

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Отмечается, что такой же запрет накануне приняло правительство Казахстана.