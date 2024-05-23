Экспертная группа определила 5 финалистов архитектурного конкурса в Санкт-Петербурге

В Петербурге определили пять финалистов архитектурного конкурса на проект мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Мемориал возведут в историческом районе Большое Пулково недалеко от конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Всего заявки на участие в конкурсе подали 12 архитектурных мастерских, победителя выберут в июле.

Как сообщил сайт Neva.Today, строительство мемориального комплекса планируется начать уже в 2025 году.