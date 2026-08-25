Главред Runet Зыков рассказал, что постоянное включение ноутбука в розетку может ускорить износ батареи

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в разговоре с RT сообщил, что постоянное включение ноутбука в розетку может ускорить износ батареи.

По словам эксперта, даже при достижении 100% заряда современные ноутбуки продолжают поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, но это не лучший режим для батареи. Высокое напряжение на ячейках при полном заряде ускоряет химическое старение аккумулятора, особенно если ноутбук греется.

Зыков рекомендует для ноутбуков, которые постоянно работают от розетки, установить ограничение заряда на уровне 70–80%, если такая возможность предусмотрена производителем. Это может замедлить старение батареи на десятки процентов.

Если производитель не предусмотрел такой функции, то использование ноутбука на максимальном заряде возможно, но батарея будет терять емкость быстрее. При этом специально разряжать ноутбук до нуля не нужно, так как для современных литиевых аккумуляторов это тоже негативный фактор.