Эксперт Золотарева посоветовала не мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике

Мытье продуктов перед хранением ускоряет их порчу. Об этом заявила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в разговоре с «Газетой.Ru» .

Специалист объяснила, что вода создает благоприятную среду для развития микроорганизмов, повреждая защитный слой овощей и фруктов. Холодильник поддерживает активность бактерий, что приводит к быстрому увяданию и появлению плесени.

Золотарева посоветовала мыть продукты только перед употреблением, используя чистую проточную воду и специализированные моющие средства. Хранить овощи и фрукты лучше в отдельных контейнерах, регулярно очищая полки холодильника.