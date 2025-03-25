Эксперт Золотарева посоветовала не мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике

Мытье продуктов перед хранением ускоряет их порчу. Об этом заявила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в разговоре с «Газетой.Ru».
Специалист объяснила, что вода создает благоприятную среду для развития микроорганизмов, повреждая защитный слой овощей и фруктов. Холодильник поддерживает активность бактерий, что приводит к быстрому увяданию и появлению плесени.
Золотарева посоветовала мыть продукты только перед употреблением, используя чистую проточную воду и специализированные моющие средства. Хранить овощи и фрукты лучше в отдельных контейнерах, регулярно очищая полки холодильника.
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