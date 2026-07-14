Эксперт «Журнала Авто.ру» Арутин отметил, что при покупке электромобиля с рук важно учитывать состояние аккумулятора

Электромобили становятся все более популярными в России, и интерес к ним растет. Однако при выборе машины с пробегом нужно учитывать особенности, которые отличаются от традиционных автомобилей. Эксперт «Журнала Авто.ру» Валерий Арутин рассказал Life.ru , что с начала июня количество просмотров объявлений о продаже электромобилей увеличилось почти в три раза.

Покупатели чаще всего интересуются новыми моделями и автомобилями возрастом от трех до пяти лет. При этом специалист отметил, что покупка подержанного электрокара существенно отличается от приобретения автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Главным фактором при выборе электрокара является состояние аккумулятора, а не пробег и год выпуска.

Аккумулятор определяет остаточную стоимость автомобиля, удобство эксплуатации и основные финансовые риски. По словам эксперта, главным показателем состояния батареи является параметр SOH (State of Health), который показывает, какой процент первоначальной емкости сохранил аккумулятор. Если SOH находится на уровне 90–100%, то это состояние, близкое к новому. Значение 80–90% считается нормальным для электромобиля возрастом три-пять лет, а снижение ниже 70% — серьезный повод задуматься о торге или вовсе отказаться от покупки.

Проверить состояние аккумулятора можно через OBD-сканер и специализированное приложение или заказать независимую диагностику в сервисе, который специализируется на электромобилях.

Еще один важный момент — это условия гарантии на батарею. Обычно она действует около восьми лет или 150–160 тысяч километров пробега. Важно выяснить, передается ли гарантия новому владельцу после продажи автомобиля и распространяется ли она на случаи ускоренной деградации аккумулятора.