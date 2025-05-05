Эксперт Жуков: цены на долгосрочную аренду квартир существенно не изменятся

В крупных российских городах долгосрочная аренда остановила падение ставок в апреле. Медианная стоимость осталась прежней — около 34 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков в беседе с сайтом Life .

По словам специалиста, в некоторых регионах зафиксировано увеличение до 4%, в ряде городов — снижение до 2,9%.

«Оснований для заметного роста или снижения мы не видим — рыночных предпосылок для этого нет. В отдельных городах колебания могут быть более заметными, а в части районов или округов возможен небольшой рост», — отметил эксперт.

Основная динамика рынка долгосрочной аренды квартир зависит от сезона: весна традиционно характеризуется восстановлением спроса после зимнего спада, подчеркнул специалист.