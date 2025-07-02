Эксперт ЖКХ Юнисова посоветовала установить индивидуальные счетчики для экономии на коммунальных услугах

С 1 июля 2025 года в России повысились цены на коммунальные услуги. Рост тарифов варьируется от региона к региону: средняя цифра по стране достигает почти 12%, однако в отдельных субъектах уровень может достигать 24–25%. Больше всего почувствуют удорожание жители крупных городов, в частности Москвы (+15%) и Пермского края (+21%). Самые доступные условия сохранятся в регионах Северного Кавказа. О способах экономии на коммунальных платежах рассказала ОТР эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова.

Специалист отметила необходимость установки индивидуальных приборов учета ресурсов, что позволит снизить оплату за фактически потребляемое тепло, газ, электричество и воду. Еще один способ минимизировать платежи — использование государственных льгот и оформление жилищных субсидий.

Льготные категории граждан вправе получать компенсации вплоть до полной оплаты квитанций. Важно регулярно проверять начисления и отключать неиспользуемые сервисы вроде радиоточек или стационарных телефонов.

Кроме того, рекомендуется применять энергоэффективные бытовые приборы и учитывать возможности возврата части потраченных средств посредством банковских бонусов типа cashback. Экономия возможна буквально на каждой детали, начиная с отключения устройств из сети ночью и заканчивая заменой обычных ламп накаливания на современные LED-аналоги, заключила Юнисова.