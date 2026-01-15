Эксперт ЖКХ Чиркин предложил уведомить соседей о ремонте через объявление в подъезде

При ремонте квартиры важно соблюдать правила и учитывать интересы соседей. Управляющий ТСЖ и ЖСК Кирилл Чиркин рассказал « ФедералПресс », как избежать проблем при проведении ремонтных работ.

Специалист напомнил о необходимости соблюдать режим тишины. В разных регионах могут быть свои правила. Также важно избегать незаконных перепланировок. Кроме того, к запрещенным работам относится самостоятельная замена батарей.

Чиркин посоветовал предупредить соседей о начале ремонта через объявление в подъезде. Важно договориться о вывозе мусора, чтобы не доставлять им неудобства.