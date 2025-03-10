Эксперт ЖКХ Бондарь: о протекающем кране может сообщать рост показаний счетчика

Общественный деятель и специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь сообщил NEWS.ru , что о протекающем кране или другом источнике утечки воды говорит рост показаний счетчика при перекрытом кране. Расход за месяц может стать больше на десятки кубометров.

Проверить, не протекает ли что-то в доме, можно, если перекрыть воду и проследить за счетчиком. Если он продолжает работать, значит, где-то есть утечка, объяснил Бондарь.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева посоветовала жителям многоквартирных домов внимательно следить за температурой, чтобы экономить на оплате услуг. Основные расходы обычно связаны с отоплением, поэтому грамотная регулировка подачи тепла позволит уменьшить траты.