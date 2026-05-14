Эксперт Жгун напомнила о необходимости сокращать рабочий день при повышении температуры в офисе летом

Забота о безопасных условиях труда для сотрудников — прямая обязанность работодателя. В частности, это касается и поддержания комфортной температуры в офисных помещениях. Согласно нормативам, при наличии кондиционера температура в помещении должна поддерживаться на уровне не выше +24...+25 градусов. Об этом сообщила RT член регионального штаба НФ по Алтайскому краю и директор Алтайской региональной общественной организации «Защита прав потребителей» Людмила Жгун.

Специалист отметила, что при достижении температуры +28,5 градуса без кондиционера необходимо сокращать рабочий день на час. При повышении температуры до +29 градусов рабочее время сокращается на два часа, а при +30,5 градуса — на четыре часа.

«Работа при температуре наружного воздуха более +32,5 °C по показателям микроклимата относится к экстремальной. В такую погоду не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе», — предупредила Жгун.

Она также отметила необходимость переноса работы на утренние или вечерние часы, чтобы минимизировать риски для здоровья работников.