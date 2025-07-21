Эксперт «Закона и здоровья» Балагуров посоветовал покупать небольшие порции корма для животных

Директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров поделился рекомендациями по кормлению питомцев в жаркую погоду. Об этом сообщил Life.ru .

По словам специалиста, не стоит оставлять сухой корм в миске на длительное время, так как при высоких температурах он быстро теряет свои свойства.

«При температуре +25 градусов и больше начинают быстро окисляться жиры, что приводит к ухудшению качества продукта», — пояснил эксперт.

Балагуров рекомендовал покупать небольшие порции корма и держать их в миске не дольше трех-четырех часов, добавил RT.