Эксперт «Закона и здоровья» Балагуров посоветовал покупать небольшие порции корма для животных
Директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров поделился рекомендациями по кормлению питомцев в жаркую погоду. Об этом сообщил Life.ru.
По словам специалиста, не стоит оставлять сухой корм в миске на длительное время, так как при высоких температурах он быстро теряет свои свойства.
«При температуре +25 градусов и больше начинают быстро окисляться жиры, что приводит к ухудшению качества продукта», — пояснил эксперт.
Балагуров рекомендовал покупать небольшие порции корма и держать их в миске не дольше трех-четырех часов, добавил RT.
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