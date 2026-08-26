Водителям назвали признаки обмана при покупке авто из Европы

Замруководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова в беседе с ТАСС рассказала о признаках мошенничества, на которые следует обратить внимание при покупке автомобиля из Европы.

Одним из главных признаков обмана является слишком низкая цена. Кроме того, мошенники могут не раскрывать информацию о себе и требовать предоплату. Храпунова рекомендовала проверять данные о дилере и не соглашаться на сделку под давлением, отметили «Известия».

В пресс-службе ИБ-компании UserGate (uFactor) сообщили, что кибермошенники начали использовать настоящие договоры и банковские реквизиты компаний при продаже автомобилей с пробегом из Европы. Они привлекают клиентов через социальные сети, предлагая машины по заниженной цене. Потенциальным покупателям говорят, что автомобиль находится на таможенной площадке на литовско-белорусской границе, и предлагают проверить реквизиты компании самостоятельно.