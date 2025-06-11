Эксперт XFIT Малков заявил о популярности фитнес-клубов «по подписке»

Россияне все больше стремятся к активному образу жизни, при этом меняются и предпочтения в выборе фитнес-услуг. Сергей Малков, врио директора по франчайзингу XFIT, поделился с «Инфо24» наблюдениями о наиболее популярных фитнес-форматах.
Эксперт заявил о популярности проектов с рекуррентными платежами. Они предоставляют удобный способ оплаты фитнес-услуг, позволяющий клиентам автоматически списывать средства с банковской карты через определенные промежутки времени. Это более доступный вариант по сравнению с покупкой абонемента на год вперед, что особенно привлекает начинающих спортсменов.
Малков также обратил внимание на специализированные направления. Современные тренды способствуют высокому спросу на кроссфит, EMS, cycling, йогу, пилатес и HIIT.
Летняя оздоровительная кампания началась в Богородском округе
Пациенту со сложным переломом восстановили подвижность ноги в Чеховской больнице
Уникальный автобус для работы в тяжелых климатических условиях создали в Мытищах
Чулки для младенцев назвали отдушиной педофилов
Россия подтвердила передачу Украине тел погибших военных
Вучич приедет с однодневным визитом на Украину
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте