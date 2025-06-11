Эксперт XFIT Малков заявил о популярности фитнес-клубов «по подписке»

Россияне все больше стремятся к активному образу жизни, при этом меняются и предпочтения в выборе фитнес-услуг. Сергей Малков, врио директора по франчайзингу XFIT, поделился с « Инфо24 » наблюдениями о наиболее популярных фитнес-форматах.

Эксперт заявил о популярности проектов с рекуррентными платежами. Они предоставляют удобный способ оплаты фитнес-услуг, позволяющий клиентам автоматически списывать средства с банковской карты через определенные промежутки времени. Это более доступный вариант по сравнению с покупкой абонемента на год вперед, что особенно привлекает начинающих спортсменов.

Малков также обратил внимание на специализированные направления. Современные тренды способствуют высокому спросу на кроссфит, EMS, cycling, йогу, пилатес и HIIT.