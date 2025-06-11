Эксперт XFIT Киселев назвал рост жизненной энергии эффектом от тренировок

Первые занятия фитнесом могут быть сложными как физически, так и морально. Но со временем многие начинают замечать положительные изменения не только в теле, но и в самоощущении. Об этом рассказал эксперт XFIT Сергей Киселев в беседе с « Инфо24 ».

По его словам, один из первых эффектов, которые отмечают люди, регулярно занимающиеся фитнесом, — это прилив жизненной энергии. Правильно подобранные физические нагрузки положительно влияют на различные системы организма: мышечную, костную, нервную, сердечно-сосудистую и гормональную. Это придает бодрости, помогает меньше уставать в течение дня, стать выносливее и продуктивнее.

Как пояснил специалист, физическая активность напрямую влияет на гормоны, что также сказывается на самооценке. При регулярных занятиях повышается выработка эндорфинов и серотонина, известных своим антистрессовым эффектом.