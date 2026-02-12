Эксперт X5 Крупская призвала отказаться от покупки готовой еды, хранящейся вне холодильника

Директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская в разговоре с «Газетой.Ru» дала рекомендации покупателям по выбору безопасной готовой еды.

Специалист подчеркнула важность правильного хранения продуктов: такая продукция должна размещаться исключительно в рабочих холодильниках торговых точек. При обнаружении готовых блюд вне холодильника следует отказаться от приобретения, поскольку хранение вне холода опасно.

Эксперт пояснила, что оптимально приобретать блюда, упакованные в пластиковые контейнеры. Газомодифицированная среда внутри упаковок препятствует росту патогенных микроорганизмов, обеспечивая сохранность продукта до семи суток. Важны и сроки годности, которые обязаны указывать производитель вместе с контактными данными предприятия.

Крупская рекомендовала покупателям внимательно проверять внешний вид товара и упаковку перед покупкой. В случае обнаружения порчи продукта потребители вправе потребовать возврата денег либо компенсации баллов.