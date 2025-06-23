Психолог Арутюнян заявила, что интернет стал причиной блокировки критического мышления у людей

Психолог Зара Арутюнян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что к блокировке критического мышления у людей привели интернет, поисковые системы и голосовые помощники.

Она отметила, что люди стали бездумно доверять алгоритмам и не проверять информацию: «Навыки критического мышления у людей давно уже заблокированы. Вот эти калькуляторы, интернет, поисковики, Алисы. Все, все, все. Ничего тебе не надо самому знать».

Психолог сравнила доверие алгоритмам с тем временем, когда люди ходили в библиотеку, проверяли и верифицировали информацию.