Психолог Арутюнян заявила, что интернет стал причиной блокировки критического мышления у людей

Психолог Зара Арутюнян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что к блокировке критического мышления у людей привели интернет, поисковые системы и голосовые помощники.
Она отметила, что люди стали бездумно доверять алгоритмам и не проверять информацию: «Навыки критического мышления у людей давно уже заблокированы. Вот эти калькуляторы, интернет, поисковики, Алисы. Все, все, все. Ничего тебе не надо самому знать».
Психолог сравнила доверие алгоритмам с тем временем, когда люди ходили в библиотеку, проверяли и верифицировали информацию.
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