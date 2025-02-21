Эксперт ВТБ Чугунов назвал ненадежными пароли с датой свадьбы и номером телефона

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов предостерег от использования простых паролей для защиты личных аккаунтов, а также хранения их в виде фотографий на смартфоне. Об этом сообщили «Известия».
Ненадежными вариантами эксперт назвал пароли с последовательностями цифр (например, номер телефона). Кроме того, не стоит выбирать простые слова и личные данные, к которым относятся даты рождения или свадьбы, клички питомцев и номера СНИЛС.
По словам специалиста, опасность представляют «прозрачные» намеки в подсказках к паролям («имя супруги и предыдущий год»), а также хранение паролей в заметках либо в виде скриншотов на мобильном устройстве.
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