Эксперт ВТБ Чугунов назвал ненадежными пароли с датой свадьбы и номером телефона

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов предостерег от использования простых паролей для защиты личных аккаунтов, а также хранения их в виде фотографий на смартфоне. Об этом сообщили « Известия ».

Ненадежными вариантами эксперт назвал пароли с последовательностями цифр (например, номер телефона). Кроме того, не стоит выбирать простые слова и личные данные, к которым относятся даты рождения или свадьбы, клички питомцев и номера СНИЛС.

По словам специалиста, опасность представляют «прозрачные» намеки в подсказках к паролям («имя супруги и предыдущий год»), а также хранение паролей в заметках либо в виде скриншотов на мобильном устройстве.