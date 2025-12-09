Эксперт ВШЭ Устюжанин связал снижение показателей потребления алкоголя в РФ с изменением системы учета
Младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Вадим Устюжанин в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал статистику потребления алкоголя в России.
По его словам, снижение показателей связано с несколькими факторами.
«Это связано с тем, что у нас стали несколько хуже учитывать пивные напитки, поэтому они меньше попадают в статистику. Также на снижение повлияло охлаждение общего спроса в экономике», — отметил специалист.
Как пояснил Устюжанин, наблюдается устойчивый тренд снижения объемов кредитования и сокращение расходов потребителей, что естественным образом отражается и на уменьшении трат на алкоголь. Влияние также оказала ориентация населения на здоровый образ жизни.