Эксперт ВШЭ Тельнова указала на риски применения инсектицидов для экосистем

Эксперт института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова сообщила в беседе с ТАСС , что применение инсектицидов против комаров может иметь негативные последствия для окружающей среды.

По словам эксперта, эти химические средства не обладают избирательным действием и наносят вред многим видам насекомых. Их накопление в экосистемах может привести к проникновению в пищевые цепи, что повлияет на жизнь рыб, птиц и в итоге на человека.

Специалист отметила, что тундровые и болотные районы, где часто размножаются комары, представляют собой обширные и труднодоступные территории с многочисленными мелкими водоемами. Это делает эффективную обработку инсектицидами практически невозможной, добавил «Ридус».