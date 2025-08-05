Эксперт ВШЭ Пушко назвал очень маловероятным отказ банков от системы кешбэков

Руководитель проекта Школы инноваций и предпринимательства Высшей школы экономики Александр Пушко в интервью ИА НСН объяснил, почему российским банкам экономически выгодно поддерживать практику предоставления кешбэка клиентам.
Специалист назвал очень маловероятным отказ финансовых учреждений от соответствующей системы.
«Выгода от кэшбэка для банков прежде всего в том, что с помощью этого механизма они поощряют своих клиентов более активно пользоваться картой», — пояснил эксперт.
По его словам, параллельно банки могут развивать партнерские отношения с магазинами, кредитуя их для покрытия кассовых разрывов. Кроме того, исключение кешбэка немедленно создаст предпосылки для оттока клиентов к конкурентам.
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