Эксперт ВШЭ Пушко назвал очень маловероятным отказ банков от системы кешбэков

Специалист назвал очень маловероятным отказ финансовых учреждений от соответствующей системы.

«Выгода от кэшбэка для банков прежде всего в том, что с помощью этого механизма они поощряют своих клиентов более активно пользоваться картой», — пояснил эксперт.

По его словам, параллельно банки могут развивать партнерские отношения с магазинами, кредитуя их для покрытия кассовых разрывов. Кроме того, исключение кешбэка немедленно создаст предпосылки для оттока клиентов к конкурентам.