Эксперт ВШЭ Хачатрян выделила три основные причины прокрастинации

Прокрастинация — явление, знакомое многим людям, сталкивающимся с проблемой регулярного откладывания важных дел. Чтобы преодолеть этот барьер, необходимо разобраться в причинах, стоящих за нежеланием приступить к выполнению задач. Общественный деятель и эксперт Высшей школы экономики Мина Хачатрян в беседе с RuNews24.ru выделила три основные причины прокрастинации.

Объем задачи. Человек чувствует, что задача слишком велика и боится, что не справится с ней полностью. Для преодоления этого страха рекомендуется разделить задание на мелкие этапы и уделять каждому этапу по 20 минут в день. Регулярность небольших шагов помогает постепенно продвигаться вперед.

Сложность задачи. Когда кажется, что проблема неразрешима, полезно сначала рассмотреть ее подробнее, выявить слабые звенья и начать решать самую простую часть задания. Такой подход облегчает первый шаг и способствует дальнейшей мотивации.

Неприятность задачи. Иногда причиной задержки является негативное восприятие конкретной задачи. В таком случае важно научиться видеть позитивные моменты и сосредоточиться на достижении конечного результата, что придаст энергию и вдохновение.

Методология Хачатрян заключается в осознанном подходе к задаче, разбитии ее на управляемые элементы и регулярном выполнении простых шагов. Такая стратегия помогает снять внутреннее сопротивление и эффективно справляться с любыми проектами.