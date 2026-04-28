Эксперт Всероссийского союза пациентов Власов отметил склонность людей к самолечению

В России 44% мужчин не обращаются к врачу при необходимости, а предпочитают искать информацию в интернете. Об этом в пресс-центре ИА НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Специалист отметил склонность россиян к самолечению.

«Есть самолечение ответственное, а есть безответственное. Посещение врачей без большой необходимости не нужно, но есть случаи, когда это неизбежно и именно необходимо», — подчеркнул эксперт.

По его словам, при несерьезном подходе к терапии люди становятся потребителями товаров с маркетплейсов, которые зачастую вообще не проходят никаких проверок.