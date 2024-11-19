Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов: в загородных домах для утепления можно использовать тепофол и минеральную вату

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями» рассказал о методах обогрева загородного дома.

По его словам, обычно в домах, где нет центрального отопления, для внешнего утепления используют тепофол, минеральную вату, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан и эковату. Все эти материалы применяют после того, как прошла проверка стен на трещины и дефекты.

Кроме того, снизить теплопотери можно за счет установки теплоизоляционных панелей. Швы между панелями обычно заполняются фасадной монтажной пеной или герметиками.

«После установки утеплителя лучше использовать декоративную штукатурку, сайдинг или другие материалы для защиты утеплителя от внешних воздействий», — отметил Соколов.

Эксперт посоветовал россиянам, которые проживают в холодных регионах, рассмотреть в качестве утепления более мощные и эффективные системы, которые выдерживают температурные перепады.