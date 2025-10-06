Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов посоветовал не тянуть до морозов покупку зимних автотоваров

Эксперты советуют автомобилистам готовиться к холодам заранее. В пик морозов цены на зимние товары для машины могут вырасти до 30%, а популярные размеры и марки быстро исчезают из продажи. Об этом рассказал специалист онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Газетой.Ru» .

«Главная ошибка автовладельцев — тянуть до пикового сезона. Когда ударяют морозы, цены на идентичные товары нередко подскакивают на 30%», — отметил Соколов.

Он также подчеркнул, что рынок остро реагирует на погоду: в первую неделю устойчивых заморозков спрос на зимние шины, стеклоомывающую жидкость и щетки резко растет. Эксперт сослался на данные аналитиков, согласно которым интерес к зимним шинам в августе — сентябре 2024 года был выше майско-июньского уровня на 277%, к «незамерзайке» — на 460%.

Соколов посоветовал покупать зимние товары для машины в мае или летом, когда ретейлеры предлагают скидки на остатки зимних товаров, освобождая место на складах под летний ассортимент.