Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Кобылкина: хорошая вентиляция в погребе защитит урожай от насекомых
Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина рассказала, как защитить урожай от вредителей. Важно создать в погребе правильные условия, отметила специалист в беседе с «Известиями».
Она посоветовала закрыть вентиляционные отверстия сеткой и укрепить двери помещения металлическими пластинами. Также важно проверить стены и потолок на наличие щелей.
По словам Кобылкиной, предотвратит распространение насекомых хорошая вентиляция. Стоит организовать циркуляцию воздуха и следить за уровнем влажности.
Коломенский завод тяжелых станков отметил 110-летие
Зеленский провел кадровые перестановки во внешней разведке
Гимназию имени Татищева в Клину капитально отремонтируют к августу 2025 года
Системы ПВО сбили под Курском ракету и три дрона ВСУ
Правоохранители задержали банду создателей криптовалютных сервисов для хакеров
Около 1,2 тонны гумпомощи для бойцов СВО собрали в Подольске ко Дню города
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте