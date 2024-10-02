Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Кобылкина: хорошая вентиляция в погребе защитит урожай от насекомых

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина рассказала, как защитить урожай от вредителей. Важно создать в погребе правильные условия, отметила специалист в беседе с « Известиями ».

Она посоветовала закрыть вентиляционные отверстия сеткой и укрепить двери помещения металлическими пластинами. Также важно проверить стены и потолок на наличие щелей.

По словам Кобылкиной, предотвратит распространение насекомых хорошая вентиляция. Стоит организовать циркуляцию воздуха и следить за уровнем влажности.