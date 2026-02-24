Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова сообщила, что акустические перегородки могут повысить продуктивность в опенспейсе

В открытых офисах сотрудники могут быстро уставать и терять концентрацию. Однако есть способы сделать условия труда более комфортными, не прибегая к серьезным затратам. Эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала «Известиям» , как повысить продуктивность в опенспейсе.

Основными источниками дискомфорта в открытых офисах становятся постоянный шум, визуальные отвлечения и недостаток приватности. Разговоры коллег, звонки и работа техники создают фон, который мозгу приходится непрерывно фильтровать, что ускоряет утомление.

«Один из самых доступных и эффективных инструментов — наушники с шумоподавлением. Важно приобретать оригинальное устройство, чтобы все функции работали исправно», — отметила эксперт.

Также помогают акустические перегородки, которые частично поглощают звук. Если позволяет планировка, стоит выделить зоны для звонков и обсуждений подальше от рабочих мест, где требуется концентрация.

Снижать концентрацию может и визуальный беспорядок — разбросанные документы, провода и лишние предметы на столе. Чтобы уменьшить нагрузку на восприятие, специалист советует использовать органайзеры, лотки для бумаг и системы для фиксации кабелей, а редко используемые вещи убирать в ящики.

Освещение тоже играет важную роль. Блики на мониторе, недостаток света или мерцание ламп повышают нагрузку на зрение и могут вызывать головные боли. В таких случаях помогает настольная лампа с регулировкой яркости и температуры света.

Расположение стола и монитора также имеет значение. Монитор лучше ставить перпендикулярно окну, чтобы свет падал сбоку. Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 50–70 см, а верхний край монитора — на уровне или чуть ниже линии глаз.