Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова призвала хранить садовую химию в закрытом шкафу, чтобы обезопасить питомца на даче

Переезжая на дачу, владельцы часто забывают о возможных рисках для своих домашних животных. Чтобы обеспечить безопасность питомца на загородном участке, следует предпринять несколько мер предосторожности, рассказала «Газете.Ru» эксперт интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Первым делом стоит проверить периметр участка: забор, ворота и калитку. Даже маленькое отверстие может стать лазейкой для любопытного животного.

«Щели стоит закрыть, нижнюю часть ограждения при необходимости усилить сеткой или углубить ее в грунт, а на калитку и ворота установить надежные фиксирующие замки», — цитирует специалиста сайт KP.RU.

Необходимо убрать из зоны выгула торчащую проволоку, гвозди, саморезы, стекло и строительный мусор. Особую опасность представляют шланги, веревки и сетки, в которых питомец может запутаться.

Электроинструменты и удлинители следует хранить в закрытом помещении, особенно если дело касается маленького питомца, который может грызть провода. Любые ямы и углубления рекомендуется засыпать или прикрыть прочным настилом.

Садовую химию, топливо и технические жидкости лучше держать в закрытом шкафу или контейнере с плотной крышкой. После обработки территории химическими составами выпускать питомца гулять можно только после полного высыхания средства и по истечении времени, указанного производителем.

Также важно заранее осмотреть растения на участке. Для собак и кошек токсичны лилии, наперстянка, дельфиниум, рододендрон, азалия и другие. Если на участке есть незнакомые растения, их следует проверить или ограничить к ним доступ.