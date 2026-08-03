Эксперт ВсеИнструменты.ру Чихринова посоветовала самостоятельно убирать только небольшие ветки после грозы

После грозы на участке часто остаются сломанные ветки и поврежденные деревья. Важно правильно оценить состояние древесины и соблюдать правила работы с инструментами, чтобы избежать травм. Об этом Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Специалист рекомендует самостоятельно убирать только небольшие ветки, лежащие на земле или на дереве без дополнительной нагрузки. Можно также обрезать надломленные побеги и поврежденные части небольших деревьев, если не требуется подниматься на значительную высоту.

В случае если дерево накренилось, ствол треснул или крупная ветка зависла в кроне, самостоятельно проводить работы опасно. Поврежденные части дерева могут сместиться в любой момент и стать причиной тяжелых травм. В таких ситуациях необходимо обратиться к специалистам.

Для работы с небольшими ветками подойдет секатор или сучкорез, а для более толстых ветвей — садовая ножовка или цепная пила. Во время работы важно надевать плотные перчатки, защитные очки и обувь с нескользящей подошвой. При использовании бензопилы или мощной аккумуляторной пилы понадобятся также защитные наушники и каска.

Если ветки расположены выше уровня роста, следует использовать устойчивую стремянку с широкой площадкой. Не рекомендуется устанавливать ее на неровную поверхность или опирать на поврежденные ветки.

Перед началом распила необходимо определить положение ветки и направление ее возможного падения. После грозы древесина может оставаться под внутренним напряжением, что может привести к резкому смещению ветки при распиле.

После распила ветки следует отсортировать по размеру. Мелкие можно раздробить садовым измельчителем и использовать как мульчу или отправить в компост, если древесина не поражена болезнями. Крупные ветви и части стволов стоит сложить в одном месте, чтобы они не перекрывали дорожки и доступ к постройкам. Сухую и здоровую древесину можно использовать как дрова после естественной просушки.