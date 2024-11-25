Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова посоветовала перед наступлением зимы проверить на даче теплоизоляцию

Перед наступлением зимнего сезона необходимо проверить на даче теплоизоляцию, по возможности заделать все мелкие щели и трещины с помощью уплотнителей. Об этом «Известиям» рассказала эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Также важно убедиться, что и система отопления работает исправно, а дымоход почищен. Хорошо, если на дачном участке установлена система видеонаблюдения. Она, по словам Чихриновой, помогает быстро реагировать на возможные аварийные ситуации.

«Если вы планируете посещать дачу зимой, можно перевести отопление в режим антизамерзания с минимальной температурой», — добавила собеседница.

Видеонаблюдение или использование «умного» дома помогут удаленно контролировать состояние жилища.