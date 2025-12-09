Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова отметила, что комнатные растения поддерживают комфортный микроклимат в квартире

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в беседе с «Газетой.Ru» перечислила меры для поддержания комфортного уровня влажности в квартире зимой.

По словам специалиста, кратковременное проветривание помещения два-три раза в день помогает поддерживать оптимальную влажность. Использование комнатных растений способствуют увлажнению воздуха.

Кроме того, чистка фильтров увлажнителя необходима для эффективной работы устройства. Перед началом отопительного сезона батареи следует протереть от пыли. Кроме того, между стеной и радиатором можно установить экран, направляющий тепло в комнату.

Важно не закрывать батареи шторами или декоративными панелями, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха. Современные бризеры могут частично заменить регулярное проветривание, но не заменяют увлажнитель при слишком сухом микроклимате. Для комфортных условий в отопительный сезон рекомендуется использовать оба устройства совместно, подчеркнула Чихринова.