Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова напомнила, что садовую технику нужно очистить перед зимовкой

С окончанием дачного сезона важно правильно подготовить садовую технику к зимнему хранению. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова поделилась с «Известиями» советами по уходу за инструментами.

Прежде всего, перед зимовкой нужно тщательно очистить оборудование от грязи, травы и масла, чтобы избежать коррозии и поломок. Все механизмы следует смазать и слить топливные жидкости.

Для мытья можно использовать мыльный раствор или автошампунь, а для удаления сильных масляных загрязнений подойдут специальные очистители. Также специалист подчеркнула важность подготовки места хранения: оно должно быть сухим и защищенным от конденсата, идеальным решением станет оборудованный гараж.