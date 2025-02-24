Эксперт Воронков посоветовал не ждать скорого возвращения голливудских фильмов в российские кинотеатры

Возобновление переговоров с крупными голливудскими студиями в ближайшие месяцы маловероятно. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Специалист назвал слухами сообщения о возможном возвращении мейджоров, подчеркнув, что основной объем зарубежных фильмов в России составляют менее значимые проекты.

«Никто ничего не знает пока что, но в этом вопросе есть два аспекта: насколько быстро будут готовы иностранные компании возвращаться в РФ и насколько быстро Россия их пустит обратно», — сказал собеседник сайта.

Посещаемость кинотеатров в 2025 году, вероятно, останется ниже уровня 2019 года без возвращения крупных международных релизов, резюмировал Воронков.