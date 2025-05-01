Эксперт Воронин рассказал, как подготовить квартиру к отпуску

Перед отпуском или длительной поездкой важно позаботиться о безопасности дома. Заместитель директора Центра компетенций НТИ при МГУ Тимофей Воронин поделился с «РИА Новости» основными советами, которые позволят избежать возможных проблем.

По его словам, лучше заранее отключить из розетки большинство электроприборов, например чайник, микроволновку и телевизор.

«Несмотря на то что, на первый взгляд, отключение электроприборов из электросети на время длительного отсутствия выглядит старомодно, данная мера позволяет предотвратить возникновение большого числа рисков, включая выход из строя электроники, ухудшение качества работы аккумуляторов и даже начало пожара», — предупредил эксперт.

В то же время холодильник или системы автополива, если они работают от сети, можно оставить включенными. Воронин также порекомендовал установить контролеры напряжения — они монтируются в электрощиток и защищают технику от перепадов напряжения. Кроме того, по его словам, полезно подумать об установке датчиков затопления, которые в случае аварии могут автоматически перекрыть воду.