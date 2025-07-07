Эксперт Воронин посоветовал выкладывать фото в соцсети после отпуска, чтобы защитить квартиру от краж

В преддверии отпусков многие задумываются о том, как обеспечить безопасность своего жилища на время отъезда. Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» поделился рекомендациями по защите квартиры во время отсутствия хозяев.

Прежде всего, эксперт посоветовал отключить большинство электроприборов, таких как чайники и микроволновые печи, а также вынуть из розеток удлинители. Также необходимо перекрыть воду, чтобы избежать протечек и затопления соседей. Если по каким-либо причинам не хочется выключать воду, можно воспользоваться датчиками, которые в случае обнаружения протечки обесточат квартиру и перекроют краны.

Воронин напомнил, что квартирные кражи — это реальность. Злоумышленникам проще разобраться, что квартира пуста, если в ней долго не включается свет и царит тишина. Чтобы создать видимость присутствия, эксперт рекомендует использовать умные устройства, которые могут имитировать активность в квартире, включая и выключая свет или открывая и закрывая шторы.

Если в квартире много растений, а просить соседей или знакомых их поливать не хочется, можно приобрести умные устройства для полива.

«Раз уж речь зашла про риски квартирных краж, то, как бы это старомодно и банально ни звучало, лучше всего выкладывать фотографии уже по возвращении. Такие механизмы часто и используются злоумышленниками для того, чтобы определить отсутствие жильцов», — подчеркнул Воронин.

Соблюдая эти простые правила, можно обеспечить безопасность своей квартиры во время отпуска, заключил специалист.