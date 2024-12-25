Эксперт Воронин: чехол может уберечь смартфон от поломки при попадании алкоголя

Современные гаджеты имеют защиту от пресной воды, но если на них прольется алкоголь, это может привести к поломке устройства. Как защитить смартфон, рассказал специалист по технологиям хранения данных Тимофей Воронин в интервью сайту «Известия» .

Специалист отметил, что при попадании на телефон небольшой порции спиртного достаточно просто очистить поверхность. Однако, если устройство залито алкогольным напитком, его нужно выключить, промыть небольшим количеством чистой воды и просушить. После этого следует обратиться в сервисный центр.

Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется пользоваться чехлами и защитными стеклами, а также употреблять алкоголь в ограниченном объеме, заключил Воронин.