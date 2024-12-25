Эксперт Воронин: чехол может уберечь смартфон от поломки при попадании алкоголя

Современные гаджеты имеют защиту от пресной воды, но если на них прольется алкоголь, это может привести к поломке устройства. Как защитить смартфон, рассказал специалист по технологиям хранения данных Тимофей Воронин в интервью сайту «Известия».
Специалист отметил, что при попадании на телефон небольшой порции спиртного достаточно просто очистить поверхность. Однако, если устройство залито алкогольным напитком, его нужно выключить, промыть небольшим количеством чистой воды и просушить. После этого следует обратиться в сервисный центр.
Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется пользоваться чехлами и защитными стеклами, а также употреблять алкоголь в ограниченном объеме, заключил Воронин.
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