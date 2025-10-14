Эксперт Волынец отметила, что право женщины уйти в декрет на любом сроке стимулирует рождаемость

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с ИА НСН поддержала предложение депутата Государственной думы Сергея Миронова разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности.

Общественница подчеркнула, что инициатива создаст дополнительный стимул для семей иметь больше детей. Предлагается также распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин.

Волынец уверена, что такая мера повысит уровень социальной защиты матерей и положительно скажется на демографической ситуации в стране.