Эксперт Volts Денисов отметил, что зарядка замерзшего телефона может привести к ускоренному износу аккумулятора

Заряжать телефон от пауэрбанка в мороз можно, однако важно помнить о некоторых особенностях. При низких температурах у литий-ионных аккумуляторов изменяются характеристики: уменьшается рабочая емкость и может падать напряжение. Это связано с охлаждением электролита и снижением скорости химических реакций. Об этом рассказал RT сооснователь Volts, эксперт рынка НТИ «Энерджинет» Артем Денисов.

Эксперт подчеркнул, что новые аккумуляторы меньше подвержены изменениям, чем те, которые использовались несколько лет. Эти процессы в основном обратимы — при последующем нагреве аккумулятора емкость и напряжение возвращаются к норме. Он также отметил, что зарядка замерзшего телефона может привести к ускоренному износу аккумулятора.

«Пауэрбанк при этом будет работать в режиме разряда, поэтому негативное воздействие на него ниже», — добавил Денисов.

Самый безопасный вариант — предварительно согреть телефон и пауэрбанк и держать их в тепле во время зарядки. Регулярная зарядка на сильном морозе сокращает срок службы батареи телефона и внешнего аккумулятора, заключил Денисов.