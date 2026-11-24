При выборе косметики в подарок лучше покупать новую марку в привычной для человека категории ухода или базовые средства без отдушек. Об этом сайту «Вечерняя Москва» сообщила бренд-директор косметической марки VOIS Сона Григорян.

По словам специалиста, если предпочтения неизвестны, безопаснее остановиться на средствах для ежедневного применения — геле для душа или креме для рук.

Григорян также посоветовала мысленно разбирать готовые наборы перед покупкой. Комплекты со строгой последовательностью (дневной, ночной кремы и сыворотка) часто оказываются бесполезными для тех, кто привык обходиться одним средством. В хорошем наборе каждый продукт можно использовать отдельно, не перестраивая привычные ритуалы.