Эксперт VOIS Александрова посоветовала бессульфатные шампуни для окрашенных волос

По словам специалиста, такие средства подойдут для окрашенных волос, так как они помогают дольше сохранять оттенок.

Как пояснила эксперт, бессульфатные шампуни также рекомендованы для сухих, пористых, поврежденных и вьющихся волос. То же самое касается людей с чувствительной кожей головы. Кроме того, Александрова отметила, что такой продукт способствует сохранению эффекта от процедур кератина, ботокса и ламинирования.