Эксперт VOIS Александрова посоветовала бессульфатные шампуни для окрашенных волос
Руководитель отдела разработки продукта VOIS Дарья Александрова поделилась с «Газетой.ru» информацией о преимуществах бессульфатных шампуней.
По словам специалиста, такие средства подойдут для окрашенных волос, так как они помогают дольше сохранять оттенок.
Как пояснила эксперт, бессульфатные шампуни также рекомендованы для сухих, пористых, поврежденных и вьющихся волос. То же самое касается людей с чувствительной кожей головы. Кроме того, Александрова отметила, что такой продукт способствует сохранению эффекта от процедур кератина, ботокса и ламинирования.