Эксперт военных технологий Воронов рассказал, что многие наземные дроны используются как роботы-саперы

История боевых наземных дронов восходит к 1920-м годам. Во времена Второй мировой войны разные государства проводили эксперименты с телетанками и машинами с дистанционным управлением. Однако их массовое использование сдерживали технические сложности, высокая стоимость и проблемы с связью. Неустойчивый радиосигнал в условиях местности и городских застроек по-прежнему является серьезной проблемой для управления дронами, рассказал эксперт рубрики о военных технологиях сайта Ferra.ru Павел Воронов.

Специалист отметил, что в качестве альтернативы разрабатывается кабельное управление, но оно создает новые ограничения: кабели могут рваться, запутываться и сокращать радиус действия дронов. Поэтому многие наземные дроны применяются как инженерные роботы-саперы или логистические платформы в условиях локальных конфликтов без активного сопротивления.

По словам Воронова, последние годы отмечены значительными достижениями в области компактных роботов и шагоходов. Тем не менее технические барьеры, такие как слабые силовые установки, проблемы с балансом, шумные двигатели и низкая грузоподъемность, все еще не преодолены. Примером неудачной реализации может служить американский проект BigDog, который не вышел за пределы испытаний.